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Попова назвала подходящее время для вакцинации от COVID-19

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Сейчас самое время сделать прививку от коронавируса, так как намечен тренд на снижение заболеваемости, заявила 21 января глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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«Сейчас самое время сделать прививку, потому что эпидпроцесс идет на спад, и, чтобы не допустить дальнейшего его развития, конечно же, нужно привиться максимально быстро. Это нужно сделать обязательно», — сказала она в эфире Первого канала.

По словам Поповой, когда будет привито не менее 60% взрослых, население будет защищено от COVID-19. При этом она добавила, что уже переболевшим инфекцией торопиться с вакцинацией не нужно.

Накануне глава Роспотребнадзора сообщила, что в России наметился тренд на снижение заболеваемости коронавирусом.

«Цифры у нас снижаются, тренд идет на снижение. РФ по ежесуточным заболевшим на 100 тыс. населения стабильно занимает 60–56-е место в рейтинге государств», — сказала Попова на коллегии управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

Попова сделала прививку 7 октября вакциной «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор». Она подчеркнула, что у нее сохраняется высокий уровень антител «который месяц», передает ТАСС.

Также 20 января Минздрав получил пакет документов для регистрации третьей российской вакцины от коронавируса «КовиВак» от Центра имени Чумакова, исследования которой завершатся в феврале.

С 18 января началась массовая вакцинация россиян от COVID-19. В настоящее время сделать прививку препаратом «Спутник V» могут все желающие бесплатно.

В Центре имени Гамалеи, разработавшем препарат, сообщали, что у граждан, получивших прививку от коронавирусной инфекции, уровень антител выше, чем у переболевших COVID-19.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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