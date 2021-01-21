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Реконструкция Детского парка продолжится в Орле в этом году

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В Орле в этом году планируется продолжить реконструкцию Детского парка, обновление коснется зоовыставки, здания администрации и других зон, сообщает пресс-служба городской администрации.

В здании администрации парка будет проведен ремонт. Зоовыставка, которая раньше размещалась в помещениях администрации, переедет в свободное строение у подножия памятника И.А. Бунину. Перед этим в здании оборудуют вольеры, а фасад отремонтируют, пишет InfoOrel.ru.

Лестничные марши со стороны Пролетарской горы и лестницу у зоны воркаута также ожидает обновление. Помимо этого будет отремонтирована ливневая канализация.

В зоне воркаута планируется установить 36 новых спортивных тренажеров, в том числе для маломобильных граждан. Под тренажерами будет обустроено прорезиненное покрытие. На других участках парка установят ограждение и обустроят освещение, около памятника Бунину посадят кустарник.

Подрядчик должен завершить работы до 31 июля этого года. Их стоимость составит 88,8 млн рублей.

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