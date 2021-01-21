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Тарасов пошутил над Кокляевым перед турниром

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Боец ММА и спортивный блогер Артем Тарасов пошутил перед турниром над спортсменом силовых видов спорта Михаилом Кокляевым. Об этом сообщил в четверг, 21 января, телеканал РЕН ТВ.

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«Пухляш, готовься, ты упадешь в первом раунде! Заскринь этот видос», — процитировали Тарасова на телеканале.

Отмечается, что в бойцовском турнире примут участие как профессионалы, так и популярные блогеры. В состязании выступят: боксеры Федор Чудинов, Айзек Чилемба и Тайсон Дижон, экс-футболист Денис Вильданов, а также бойцы Вячеслав Дацик, Максим Новоселов, Артем Тарасов и Михаил Кокляев.

Ранее Тарасов заявил, что хочет победить Кокляева быстрее, чем это сделал боец ММА Александр Емельяненко.

«Я его выиграю. Дальше у меня большие планы. Я хочу побить Емельяненко. Я хочу Кокляева выиграть быстрее, чем это сделал Емельяненко, чтобы потом сказать Александру: «Вот, я выиграл Кокляева, пожалуйста, выходи!» Я притягиваю космос, считаю, что слово — это самая сильная валюта. Если я так говорю, то так и будет», — поделился Тарасов.

Накануне, 20 января, Тарасов заявил, что намерен одолеть Кокляева как физически, так и морально.

Профессиональный боец классического и тайского бокса, чемпион мира и Европы Григорий Дрозд 19 января предположил, что в предстоящем поединке преимущество будет на стороне Тарасова, несмотря на то что он весит меньше Кокляева.

В тот же день Кокляев заявил, что для него поединок против Тарасова — это спорт, а для его соперника — только хайп. И грядущий бой, по словам тяжелоатлета, не будет для него последним в карьере.

Состязания пройдут в одном из спорткомплексов вечером 20 февраля.

Кроме Тарасова и Кокляева на ринг выйдут и другие спортсмены. В главном бою встретятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави), скандально известный боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в африканском регионе Тайсон Дижон, а также бывший регбист, пауэрлифтер и игрок в американский футбол Денис Вильданов и самбист и боец смешанных единоборств Максим Новоселов.

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