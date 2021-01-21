Новый детский психоневрологический интернат открыли в Хабаровском крае

Детский психоневрологический интернат с отделением реабилитации в Хабаровском районе Хабаровского края заработает на полную мощь к 1 июня. Сейчас в комплексе зданий на попечении воспитателей находятся 76 сирот с инвалидностью. Интернат готовится принять еще 44 воспитанников из двух детских отделений, которые находятся в микрорайоне Березовка и в Бикине.

Краевое министерство социальной защиты населения занимается ремонтом кровли, запуском собственного пищеблока и дополнительных кабинетов для будущих подопечных. Речь идет о читальной комнате, библиотеке, тренировочном и сенсорном залах, кружке декоративно-прикладного искусства и швейной мастерской. Помимо этого к лету откроются компьютерный класс, комнаты спорта и отдыха, музыкальный зал и медицинский блок.

В здании интерната откроется так называемая комната сопровождающего проживания, в которой подростки будут учиться жить самостоятельно без участия воспитателей, сообщает ИА AmurMedia.

Медицинские работники психоневрологических интернатов, а также детских домов-интернатов для умственно отсталых детей и детей с физическими недостатками смогут досрочно выходить на пенсию. Соответствующий приказ главы Минтруда РФ Антона Котякова опубликован 13 января на официальном портале правовой информации. В начале августа 2020 года право на досрочный выход на пенсию получили медики, борющиеся с COVID-19.