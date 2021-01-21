Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Спорт
Кокорин подтвердил переход в итальянскую «Фиорентину»
Политика
Бабич назначен главой Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству
Мир
ВОЗ начнет процедуру для подачи заявки на регистрацию «Спутника V» 22 января
Интернет
Соцсети привлекут к ответственности за призывы на несанкционированные акции
Мир
В МИД РФ призвали восстановить телефонную связь в консульстве в Нью-Йорке
Экономика
Сбербанк подал заявку на регистрацию собственного стейблкойна
Мир
Землетрясение магнитудой 7 зафиксировали у берегов Филиппин
Общество
МЧС предупредило жителей Москвы о гололеде 21 и 22 января
Общество
Мобильное приложение к электронному паспорту появится в Москве в 2021 году

Новый детский психоневрологический интернат открыли в Хабаровском крае

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Детский психоневрологический интернат с отделением реабилитации в Хабаровском районе Хабаровского края заработает на полную мощь к 1 июня. Сейчас в комплексе зданий на попечении воспитателей находятся 76 сирот с инвалидностью. Интернат готовится принять еще 44 воспитанников из двух детских отделений, которые находятся в микрорайоне Березовка и в Бикине.

Краевое министерство социальной защиты населения занимается ремонтом кровли, запуском собственного пищеблока и дополнительных кабинетов для будущих подопечных. Речь идет о читальной комнате, библиотеке, тренировочном и сенсорном залах, кружке декоративно-прикладного искусства и швейной мастерской. Помимо этого к лету откроются компьютерный класс, комнаты спорта и отдыха, музыкальный зал и медицинский блок.

В здании интерната откроется так называемая комната сопровождающего проживания, в которой подростки будут учиться жить самостоятельно без участия воспитателей, сообщает ИА AmurMedia.

Медицинские работники психоневрологических интернатов, а также детских домов-интернатов для умственно отсталых детей и детей с физическими недостатками смогут досрочно выходить на пенсию. Соответствующий приказ главы Минтруда РФ Антона Котякова опубликован 13 января на официальном портале правовой информации. В начале августа 2020 года право на досрочный выход на пенсию получили медики, борющиеся с COVID-19.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021