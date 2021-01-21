Меркель потребовала немедленного освобождения Навального

Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе пресс-конференции в Берлине в четверг, 21 января, призвала освободить блогера Алексея Навального.

«Да, я требую немедленного освобождения Навального, как и всё правительство ФРГ, мы считаем, это было бы абсолютно верно и необходимо», — сказала она.

18 января министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что все заявления иностранных лидеров по вопросу Навального сказаны «как под копирку».

По словам главы российского ведомства, целью заявлений западных политиков является отвлечение внимания от кризиса в либеральной модели развития.

В тот же день судья Химкинского городского суда арестовала Навального на 30 суток, сообщается на сайте kp.ru.

Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево сотрудники отдела розыска оперативного управления УФСИН по возвращении из Берлина. В ведомстве отметили, что с 29 декабря прошлого года он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока.

О решении вернуться в Россию Навальный сообщил 13 января. Он написал в соцсетях, что «почти здоров» и будет долечиваться дома. При этом ФСИН сообщала, что планирует задержать его, поскольку суд должен решить вопрос о замене ему условного срока на реальный из-за нарушений режима условного заключения.

В УФСИН по Москве учли то, что с 22 августа прошлого года россиянин лечился в берлинской клинике «Шарите». Согласно представленной из клиники информации, 23 сентября его выписали, но на уведомление о явке от 23 октября блогер не ответил и на регистрацию не явился, в соответствии с чем его объявили в розыск.

Только в ноябре Навальный направил в УФСИН уведомление о том, что проживает в Берлине, где восстанавливал здоровье. Официальных подтверждений лечения после выписки он не представил.

В берлинский аэропорт Навального привезли 17 января в кортеже с мигалками. Его доставили не к терминалу, а сразу на летное поле. В здании аэропорта и у стоек регистрации он не появлялся. Немецкие журналисты рассказали, что Навальный даже лично не получал посадочные талоны, процедуру за него тоже прошли сотрудники специальных служб Германии.

Позднее самолет из Берлина с Навальным на борту перенаправили в аэропорт Шереметьево в Москве вместо аэропорта Внуково по «техническим причинам».