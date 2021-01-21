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В Мосжилинспекции разъяснили порядок проверки квартир с перепланировкой

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Мосжилинспекция разъяснила в четверг, 21 января, порядок проверки квартир с перепланировкой. В организации отметили, что сведения о проведении в помещениях самовольных работ по перепланировке поступают в Мосжилинспекцию в виде обращений граждан, а также в рамках предоставления госуслуги по согласованию ранее выполненных работ.

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Информация о незаконной перепланировке, поступает также и от органов исполнительной власти, управляющих и специализированных организаций. После обращения Мосжилинспекция проводит проверку помещения на предмет его соответствия технической документации.

В рамках рассмотрения обращения организация устанавливает собственника, запрашивает техническую документацию, готовит распоряжение на проверку, отправляет уведомление о предстоящей проверке, и в назначенный день инспектор выходит на адрес.

В случае если собственник дважды добровольно не предоставляет доступ, инспекция обращается в суд для предоставление доступа в помещение. Решение суда исполняет Федеральная служба судебных приставов. При выявлении самовольной перепланировки виновное лицо привлекается к административной ответственности, а также ему выдается предписание о приведении помещения в первоначальное состояние.

Ранее сообщалось, что в России сотрудники жилинспекций начали массовые проверки квартир с целью поиска незаконных перепланировок. Причиной проверок было названо то, что с конца 2020 года по всей стране заработала федеральная государственная информационная система «Единый государственный реестр недвижимости» (ФГИС ЕГРН), которая объединила данные Государственного кадастра недвижимости (ГКН) и Единого государственного реестра прав (ЕГРП).

В Мосжилинспекции рассказали, что не имеют отношения к Единому государственному реестру недвижимости. Организация в рамках рассмотрения обращения, содержащего сведения о незаконной перепланировке, запрашивает по межведомственному взаимодействию в Росреестре информацию в отношении собственника, техническую документацию — в МосгорБТИ.

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