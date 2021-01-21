Судно «Фортуна» для достройки СП-2 покинуло порт в Германии

Угодившее под санкции США судно-трубоукладчик «Фортуна», которым планировалось достраивать газопровод «Северный поток – 2», в четверг вечером вышло из немецкого порт Росток. Об этом свидетельствуют данные глобальной системы позиционирования судов Marine Traffic.

Пунктом прибытия судна значится зона проведения работ по укладке труб, а затем возвращение в порт. В Росток «Фортуна» прибыла в начале прошлой недели из другого немецкого порта — Висмара.

Ранее в этот день официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что новые санкции США в отношении газопровода «Северный поток – 2» являются враждебными действиями и неприкрытым игнорированием норм честной конкуренции. В этот же день канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что применение экстерриториальных санкций США в отношении СП-2 — «неуместное средство» и такие меры являются неприемлемыми. Представитель Германии добавила, что Берлин обсудит реализацию СП-2 с новой американской администрацией.

19 января минфин США объявил о расширении санкций против проекта. Под ограничения попали российское судно-трубоукладчик «Фортуна» и его владелец. Санкции предусматривают запрет экспорта, банковских и валютных операций, блокирование активов и имущества. Правительство Германии восприняло с сожалением данное решение американских властей.

«Северный поток – 2» строится от России до ФРГ по дну Балтики с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.

В прокладке труб участвуют суда «Академик Черский» и «Фортуна», которая оснащена системой якорного позиционирования и в декабре уже построила 2,6 км магистрали газопровода в германской исключительной экономической зоне.