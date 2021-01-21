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Любовь Соболь задержали за призыв к несанкционированной акции

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Полиция задержала юриста «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) Любовь Соболь за призывы выходить на несанкционированные митинги. Об этом рассказал ее адвокат Владимир Воронин в четверг, 21 января.

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«Полицейские задержали ее, с их слов — за призывы выходить на несанкционированные митинги 23 января», — сказал защитник «РИА Новости».

Он отметил, что теперь на Соболь могут составить протокол об административном правонарушении. Подробностей он не знает и утверждает, что в отдел полиции его пока не пустили.

Ранее в четверг МВД России напомнило гражданам, что будет привлекать их к административной ответственности за призывы к участию в несанкционированных митингах. Отмечалось, что полицейские готовятся к охране порядка на акциях 23 января.

Замглавы министерства Александр Горовой сообщил, что в этот день «квазиполитики» анонсировали несанкционированные мероприятия по всей стране.

Кроме того, в Генпрокуратуре потребовали ограничить доступ к сайтам, которые публикуют призывы к подросткам принять участие в незаконных акциях 23 января.

20 января Роскомнадзор (РКН) потребовал от соцсети TikTok удалить и прекратить распространение видео с призывами несовершеннолетних к участию в незаконных акциях. Ведомство также потребовало от руководства «ВКонтакте» пресекать вовлечение несовершеннолетних в участие в несанкционированных акциях. За нарушение соцсетям грозит штраф.

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