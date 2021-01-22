Эксперты спрогнозировали политический курс Байдена в отношении Кубы

Президент США Джо Байден сбавит санкционное давление на Кубу. К таким выводам 22 января пришли опрошенные «Известиями» эксперты.

Директор Центра по изучению Латинской Америки Американского университета (Массачусетс) Эрик Хершберг предположил, что новая администрация удалит Кубу из списка стран, спонсирующих терроризм, и попытается вернуться к духу сотрудничества. Кроме того, некоторые санкции в отношении Кубы могут быть отменены почти сразу же посредством президентских указов.

Вместе с тем директор Института исследований Кубы в Международном университете Флориды Хорхе Дуан спрогнозировал, что ослабления текущих ограничений на поездки на Кубу и систему денежных переводов, вероятно, станут первыми инициативами администрации Байдена.

Дуан также отметил, что одна из целей, которую будет преследовать Байден, налаживая отношения с Гаваной, — это подвинуть в регионе КНР и Россию.

Опрошенные «Известиями» политологи также пришли к выводу, что Куба может понадобиться Байдену для увеличения электората Демократической партии во Флориде, где проживает много латиноамериканцев, в том числе кубинцев.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Остров заботы: зачем Джо Байдену налаживать отношения с Кубой