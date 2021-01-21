Российский тренер поддержал решение МОКа не отменять Олимпиаду в Токио

Международный олимпийский комитет (МОК) принял правильное решение не отменять летнюю Олимпиаду в Токио, которая была перенесена на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции. Такое мнение высказал в четверг, 21 января, заслуженный тренер России по прыжкам в воду Сергей Гальперин.

По его словам, нельзя лишать спортсменов шанса выступить на Олимпиаде.

«Я обеими руками за, ребята тренировались много лет. Я сам спортсмен и тренер — понимаю, ради чего с детства тренируешься», — цитирует Гальперина телеканал «360».

Тренер отметил, что Олимпиада важна спортсменам независимо от возраста.

«Сегодня спортсмен молодой, а через четыре года уже может не попасть на главное соревнование в своей жизни. Для тех, кому за 27 лет, это и вовсе последний шанс, поэтому я считаю, что Олимпиаду нужно проводить», — заключил он.

Ранее в этот же день член МОКа Ричард Паунд заявил, что Международный олимпийский комитет не намерен отменять летнюю Олимпиаду в Токио, сообщается на сайте kp.ru.

Он высказал мнение, что, если распространение коронавируса не удастся остановить, Игры целесообразно было бы провести без зрителей.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр «Токио-2020» сохранено.

В июне оргкомитет Игр в Токио официально выступил за упрощение формата проведения соревнований в следующем году. Летние Олимпийские игры в Токио стали первыми в истории, отложенными в мирное время.