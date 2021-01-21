Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Спорт
Кокорин подтвердил переход в итальянскую «Фиорентину»
Политика
Бабич назначен главой Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству
Мир
ВОЗ начнет процедуру для подачи заявки на регистрацию «Спутника V» 22 января
Интернет
Соцсети привлекут к ответственности за призывы на несанкционированные акции
Мир
В МИД РФ призвали восстановить телефонную связь в консульстве в Нью-Йорке
Экономика
Сбербанк подал заявку на регистрацию собственного стейблкойна
Мир
Землетрясение магнитудой 7 зафиксировали у берегов Филиппин
Общество
МЧС предупредило жителей Москвы о гололеде 21 и 22 января
Общество
Мобильное приложение к электронному паспорту появится в Москве в 2021 году

Российский тренер поддержал решение МОКа не отменять Олимпиаду в Токио

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Международный олимпийский комитет (МОК) принял правильное решение не отменять летнюю Олимпиаду в Токио, которая была перенесена на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции. Такое мнение высказал в четверг, 21 января, заслуженный тренер России по прыжкам в воду Сергей Гальперин.

По его словам, нельзя лишать спортсменов шанса выступить на Олимпиаде.

Получили отсрочку: как перенос ОИ-2020 продлил карьеру топ-спортсменов
Лидеры решили отложить свой уход из сборной России

«Я обеими руками за, ребята тренировались много лет. Я сам спортсмен и тренер — понимаю, ради чего с детства тренируешься», — цитирует Гальперина телеканал «360».

Тренер отметил, что Олимпиада важна спортсменам независимо от возраста.

«Сегодня спортсмен молодой, а через четыре года уже может не попасть на главное соревнование в своей жизни. Для тех, кому за 27 лет, это и вовсе последний шанс, поэтому я считаю, что Олимпиаду нужно проводить», — заключил он.

Ранее в этот же день член МОКа Ричард Паунд заявил, что Международный олимпийский комитет не намерен отменять летнюю Олимпиаду в Токио, сообщается на сайте kp.ru.

Он высказал мнение, что, если распространение коронавируса не удастся остановить, Игры целесообразно было бы провести без зрителей.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр «Токио-2020» сохранено.

В июне оргкомитет Игр в Токио официально выступил за упрощение формата проведения соревнований в следующем году. Летние Олимпийские игры в Токио стали первыми в истории, отложенными в мирное время.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021