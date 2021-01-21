МВД предупредило об ответственности за призывы к акциям 23 января

Полиция готовится к охране порядка на несанкционированных акциях 23 января и будет привлекать к ответственности за призывы к участию в них. Об этом сообщил первый замглавы МВД России Александр Горовой в рамках расширенной коллегии ведомства по Москве по итогам 2020 года в четверг, 21 января.

«На сегодня территориальные подразделения МВД России по субъектам готовятся к охране общественного порядка при проведении мероприятий на субботу», — сказал он.

По словам Горового, в этот день «квазиполитики» объявили несанкционированные мероприятия по всей стране.

«До самого этого мероприятия привлечь к административной ответственности всех, кто призывает очно, в интернете, путем рассылки писем... Пленум верховного суда № 28... позволяет нам это сделать», — подчеркнул он.

Ранее в четверг Генпрокуратура России потребовала ограничить доступ к сайтам с призывами участвовать в незаконных акциях 23 января.

Накануне Роскомнадзор (РКН) потребовал от соцсети TikTok удалить и прекратить распространение видео, которые призывают несовершеннолетних к участию в незаконных протестах.

В тот же день ведомство направило руководству соцсети «ВКонтакте» требования о пресечении вовлечения несовершеннолетних в участие в несанкционированных митингах. Также РКН требует от всех социальных сетей, СМИ и информационных ресурсов не допускать распространения подобной противоправной информации.

Кроме того, в РКН указали, что в отношении интернет-площадок будут составлены административные протоколы за информацию, привлекающую детей на несанкционированные акции. В ведомстве сообщили, что за подобные нарушения предусмотрен штраф от 800 тыс. до 4 млн рублей.