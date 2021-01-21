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Территорию Московского Кремля откроют для посещения с 22 января

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Посетители вновь смогут посещать территории Московского Кремля с 22 января. Об этом в четверг, 21 января, сообщили в Федеральной службе охраны (ФСО) РФ.

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«С 22 января 2021 года в установленном порядке будет осуществляться допуск посетителей на территорию Московского Кремля в связи с возобновлением работы Музеев Московского Кремля и выставки «Алмазный фонд», — заявили ТАСС представители ФСО.

Как уточняется, Мавзолей Ленина не будет работать до 16 апреля. Там будут проводиться профилактические работы.

Объект был закрыт 16 ноября 2020 года в связи с эпидемиологической обстановкой в Москве, тогда из-за распространения коронавирусной инфекции многие заведения начали работать только до 23:00, некоторые были закрыты.

Ранее в четверг мэр столицы Сергей Собянин объявил о смягчении в столице ограничительных мер, введенных на фоне распространения COVID-19. Решение было принято из-за снижения суточного прироста заболевших.

В связи с этим городские власти решили с 22 января вернуть колледжи, учреждения допобразования, спортшколы и детские досуговые учреждения к обычному режиму работы. Также возобновляется работа музеев, библиотек, других учреждений культуры.

В Москве, по данным портала стопкоронавирус.рф, за минувшие сутки выявили 3458 случаев коронавируса, скончались 69 человек, выздоровел 5220 пациентов.

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