Камеры и солнечные батареи установят в астраханском заказнике

В 2021 году в местах обитания сайгаков установят системы видеонаблюдения, солнечные батареи и огнетушители. Оборудование передадут заказнику «Степной» в Астраханской области и заповеднику «Черные земли» в Калмыкии.

По словам директора представительства Всемирного фонда дикой природы России в экорегионе «Российский Кавказ» Валерия Шмунка, трансляцию с камер запустят в апреле. Камеры появятся на водопоях, чтобы следить за популяцией животных, в том числе сайгаков.

К началу жаркого сезона специалисты постараются подготовить кордоны обеих особо охраняемых природных территорий, оснастить их солнечными батареями и модулями. Там же появятся и огнетушители.

Всё это должно помочь заказнику и заповеднику более оперативно реагировать на возгорания и проводить профилактические мероприятия, пишет «Астрахань-24».