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Заступившегося за девушек бойца ММА приговорили к двум годам тюрьмы

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Хамовнический суд города Москвы приговорил бойца смешанного стиля Максима «Топора» Щербакова к двум годам заключения в колонии-поселении после драки с мужчинами, пристававшими к девушкам в магазине. Об этом 21 января сообщает телеканал РЕН ТВ.

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По словам адвоката Андрея Алешкина, его подзащитный заметил хулиганов, которые обижали девушек в магазине, сделал им замечание, после чего те вызвали его на улицу и затеяли с ним драку, в ходе которой Щербаков сломал челюсть одному противнику.

Второй мужчина отделался ушибом мягких тканей лица. Спортсмена признали виновным в нанесении умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью.

Адвокат спортсмена отметил, что следствие не допросило девушек, из-за которых произошел конфликт, а также продавца в магазине. Адвокат подал апелляцию на приговор.

Боец ММА Артем Тарасов прокомментировал инцидент, произошедший с его коллегой.

«С жизненной стороны правильно заступаться за девушек, но со стороны спортсмена нужно конфликтов избегать. <...> Он (спортсмен. — Ред.) может сам себе и семье сделать хуже за то, что заступился, грубо говоря, за девушку. Он мог бы заступиться, но при это показать свою силу, не выходя на улицу, решив вопрос диалогом. Но все люди разные, все вспыльчивые», — сказал он.

Тарасов отметил при этом, что в жизни Максим добрый и дружелюбный человек, и предположил, что его соперники оказались «не совсем трезвые, если приставали».

«За девушек заступился — и человека хотят посадить в тюрьму. Хотя по жизни этому человеку нужно дать медаль за то, что он заступился», — посетовал спортсмен.

Тарасов также подчеркнул, что все конфликты необходимо решать не в уличных драках, а на ринге под наблюдением профессионалов. Спортсмен напомнил, что сам он на данный момент готовится к поединку против силача Михаила Кокляева.

Накануне, 20 января, Тарасов заявил, что намерен одолеть Кокляева как физически, так и морально.

Состязания пройдут в одном из спорткомплексов вечером 20 февраля.

Кроме Тарасова и Кокляева на ринг выйдут и другие спортсмены. В главном бою встретятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави), скандально известный боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в африканском регионе Тайсон Дижон, а также бывший регбист, пауэрлифтер и игрок в американский футбол Денис Вильданов и самбист и боец смешанных единоборств Максим Новоселов.

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