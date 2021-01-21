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Кокорин подтвердил переход в итальянскую «Фиорентину»

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Нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин сообщил в четверг, 21 января, что готовится перейти в итальянскую команду «Фиорентина».

«Ни для кого, наверное, уже не секрет. Сегодня я покидаю расположение «Спартака» и лечу в Италию на медосмотр. С «Фиорентиной» всё согласовано, нужно пройти медосмотр, после этого подпишем контракт», — сказал он газете «Спорт-Экспресс» 21 января.

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По словам 29-летнего спортсмена, он уже общался с главным тренером команды Чезаре Пранделли.

По данным газеты, футболист отправится в Италию 25 января. Планируется, что контракт с итальянцами будет подписан 26 января.

О том, что «Фиорентина» готова купить Кокорина за €5 млн, итальянские СМИ писали накануне. Источники указывали, что россиянин будет играть в паре с сербским нападающим Душаном Влаховичем.

Портал Transfermarkt.de отмечал, что трансферная стоимость Кокорина оценивается в €4,5 млн.

19 января стало известно, что руководство итальянского клуба после поражения в матче серии А от «Наполи» со счетом 0:6 решило рассмотреть возможность покупки Кокорина и может обратиться с соответствующим предложением к «Спартаку». Также сообщалось, что возможный трансфер форварда лоббирует агент Давиде Липпи, сын известного тренера Марчелло Липпи.

Кокорин перешел в «Спартак» в августе 2020 года. Ранее выступал в составе «Зенита» и «Сочи».

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