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Карантин по бешенству ввели в Тамбовской области

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В четырех населенных пунктах Тамбовской области установили карантин по бешенству животных. Речь идет о селе Перкино Сосновского района, поселке Овсяновская Дорога Кирсановского района, городе Кирсанов, селе Кершинские Борки Моршанского района.

В эпизоотических очагах проводятся мероприятия в соответствии с санитарными и ветеринарными требованиями. В то же время ограничения отменили на одной из улиц деревни Александровские Верхи Сампурского района, пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру» со ссылкой на региональное управление Россельхознадзора.

В конце октября 2020 года случаи бешенства были выявлены в деревне Алексеевка Моршанского района и в селе Зеленом Сосновского района. В начале октября вирус зарегистрировали в Мичуринском районе.

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