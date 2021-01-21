Захарова заявила об ожидании отклика команды Байдена на предложения Москвы

Россия надеется получить отклик администрации президента США Джо Байдена на предложения по отношениям Москвы и Вашингтона. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг, 21 января.

«Речь идет о том, что мы должны услышать от наших американских коллег ответы по всему тому, что уже находится на столе переговоров, или по тому, что уже было направлено Москвой в качестве предложения. <…> При этом мы выражаем надежду на то, что новая американская администрация всё же проявит встречное желание откликнуться на наши многочисленные предложения, которые давно уже были сделаны», — сказала Захарова.

Она отметила, что пока от Вашингтона не последовало конструктивной реакции. Москва, по ее словам, надеется, что новая американская администрация будет придерживаться более взвешенного курса в отношениях с Россией.

Ранее в этот же день главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в разговоре с «Известиями» отметил, что политика новой американской администрации в отношении России будет неоднозначной и не факт, что США пойдут на серьезное усиление санкционного режима.

Кроме того, 21 января российский посол в США Анатолий Антонов выразил надежду, что с приходом к власти Байдена начинается новая глава в развитии российско-американских отношений. Он также подчеркнул, что Москва готова к диалогу по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Накануне Антонов отметил, что Москва готова к взаимовыгодному сотрудничеству с Вашингтоном, в том числе по устранению накопившихся раздражителей в отношениях двух стран.

Байден 20 января принял присягу и вступил в должность 46-го президента США.