Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Спорт
Кокорин подтвердил переход в итальянскую «Фиорентину»
Политика
Бабич назначен главой Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству
Мир
ВОЗ начнет процедуру для подачи заявки на регистрацию «Спутника V» 22 января
Интернет
Соцсети привлекут к ответственности за призывы на несанкционированные акции
Мир
В МИД РФ призвали восстановить телефонную связь в консульстве в Нью-Йорке
Экономика
Сбербанк подал заявку на регистрацию собственного стейблкойна
Мир
Землетрясение магнитудой 7 зафиксировали у берегов Филиппин
Общество
МЧС предупредило жителей Москвы о гололеде 21 и 22 января
Общество
Мобильное приложение к электронному паспорту появится в Москве в 2021 году

Захарова заявила об ожидании отклика команды Байдена на предложения Москвы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия надеется получить отклик администрации президента США Джо Байдена на предложения по отношениям Москвы и Вашингтона. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг, 21 января.

Неутомимый Джо: как Байден взялся за наследие Трампа
Россия и США добьются контроля над вооружениями и поспорят из-за постсоветского пространства, считают эксперты

«Речь идет о том, что мы должны услышать от наших американских коллег ответы по всему тому, что уже находится на столе переговоров, или по тому, что уже было направлено Москвой в качестве предложения. <…> При этом мы выражаем надежду на то, что новая американская администрация всё же проявит встречное желание откликнуться на наши многочисленные предложения, которые давно уже были сделаны», — сказала Захарова.

Она отметила, что пока от Вашингтона не последовало конструктивной реакции. Москва, по ее словам, надеется, что новая американская администрация будет придерживаться более взвешенного курса в отношениях с Россией.

Ранее в этот же день главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в разговоре с «Известиями» отметил, что политика новой американской администрации в отношении России будет неоднозначной и не факт, что США пойдут на серьезное усиление санкционного режима.

Кроме того, 21 января российский посол в США Анатолий Антонов выразил надежду, что с приходом к власти Байдена начинается новая глава в развитии российско-американских отношений. Он также подчеркнул, что Москва готова к диалогу по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Накануне Антонов отметил, что Москва готова к взаимовыгодному сотрудничеству с Вашингтоном, в том числе по устранению накопившихся раздражителей в отношениях двух стран.

Байден 20 января принял присягу и вступил в должность 46-го президента США.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021