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Всемирно известный брянский музей «Палеолит» отремонтируют в 2021 году

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В этом году планируется реконструировать всемирно известный музей «Палеолит», который находится в селе Юдиново Погарского района. На его базе создадут современный туристический центр. На эти цели будет выделено 64 млн рублей.

Как уточняет NASHBRYANSK.RU, история музея началась в 1934 году, когда житель Юдиново, копая погреб, нашел огромные кости, которые не могли принадлежать ни одному известному животному. Ученые установили возраст останков — около 15 тыс. лет.

Позже выяснилось, что на месте этого села было поселение кроманьонцев — охотников на мамонтов. Музей появился в селе благодаря стараниям сельского учителя Леонида Гришина. В нем представлено около 30 черепов мамонтов.

В Юдиново приезжало множество археологов. Они высказывали сомнения по поводу подлинности останков. Лишь тщательно изучив находки, эксперты убедились, что аналогов этому музею в мире не существует.

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