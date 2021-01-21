Синоптик спрогнозировал возвращение морозов в Москву после 27 января

Потепление в Москве продержится до середины следующей недели, а после 27 января в столицу начнут возвращаться морозы. Об этом сообщил в четверг, 21 января, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Нулевая, слабоположительная температура продержится до середины следующей недели, а дальше пойдет похолодание. Я думаю, что 27-го числа эта подкачка средиземноморского воздуха закончится и потом будет разворачиваться на северную тягу, соответственно, температура начнет понижаться, по крайней мере уйдет в минусовой сектор, и осадки уже в твердой фазе будут», — сказал Тишковец «РИА Новости».

Он отметил, что морозы вернутся в столицу, но они не будут сильными.

В этот же день, 21 января, на пресс-конференции в МИЦ «Известия» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что россиянам следует привыкнуть к аномальным погодным явлениям. По его словам, отклонения в погоде стали естественными последствиями глобального потепления.