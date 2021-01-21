Названы автомобили с наиболее преданными владельцами

Американский агрегатор автомобильных объявлений iSeeCars опубликовал список машин, которыми одни и те же люди владеют на протяжении 15 лет и более.

Статистика была основана на базе, в которую вошли более чем 660 тыс. автомобилей 1981–2005 годов выпуска, которые были перепроданы в 2020 году.

Так, на первом месте в рейтинге находится Toyota Prius. Эксперты установили, что среди обладателей этого гибридного автомобиля 13,7% владеют своими машинами более 15 лет и более.

Далее в списке идут модели: Toyota Highlander (12,4%), Toyota Tacoma (11,6%), Toyota Sienna (11,5%) и Toyota Tundra (11,3%). Кроме того, в десятку лидеров попали Honda CR-V (10,7%), Honda Pilot (10,4%), Subaru Forester (9,8%), а также Toyota 4Runner (9,4%) и Toyota Sequoia (9,1%).

19 января сообщалось, что в 2020 году в России было продано 5,5 млн легковых автомобилей с пробегом, что на 1,7% больше, чем в 2019 году.

Так, наибольшим спросом на вторичном рынке пользовались автомобили Lada. Было продано 1 млн 283,5 тыс. таких машин. Второй результат у Toyota. Подержанные автомобили этой марки купили 620 тыс. жителей страны. Третье место у Nissan — 315 тыс. автомобилей.