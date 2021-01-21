Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Спорт
Кокорин подтвердил переход в итальянскую «Фиорентину»
Политика
Бабич назначен главой Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству
Мир
ВОЗ начнет процедуру для подачи заявки на регистрацию «Спутника V» 22 января
Интернет
Соцсети привлекут к ответственности за призывы на несанкционированные акции
Мир
В МИД РФ призвали восстановить телефонную связь в консульстве в Нью-Йорке
Экономика
Сбербанк подал заявку на регистрацию собственного стейблкойна
Мир
Землетрясение магнитудой 7 зафиксировали у берегов Филиппин
Общество
МЧС предупредило жителей Москвы о гололеде 21 и 22 января
Общество
Мобильное приложение к электронному паспорту появится в Москве в 2021 году

Названы автомобили с наиболее преданными владельцами

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский агрегатор автомобильных объявлений iSeeCars опубликовал список машин, которыми одни и те же люди владеют на протяжении 15 лет и более.

Готовность к потрясениям: автопроизводители подвели итоги года
Как рынок пережил пандемию и чего ждать в ближайшем будущем

Статистика была основана на базе, в которую вошли более чем 660 тыс. автомобилей 1981–2005 годов выпуска, которые были перепроданы в 2020 году.

Так, на первом месте в рейтинге находится Toyota Prius. Эксперты установили, что среди обладателей этого гибридного автомобиля 13,7% владеют своими машинами более 15 лет и более.

Далее в списке идут модели: Toyota Highlander (12,4%), Toyota Tacoma (11,6%), Toyota Sienna (11,5%) и Toyota Tundra (11,3%). Кроме того, в десятку лидеров попали Honda CR-V (10,7%), Honda Pilot (10,4%), Subaru Forester (9,8%), а также Toyota 4Runner (9,4%) и Toyota Sequoia (9,1%).

19 января сообщалось, что в 2020 году в России было продано 5,5 млн легковых автомобилей с пробегом, что на 1,7% больше, чем в 2019 году.

Так, наибольшим спросом на вторичном рынке пользовались автомобили Lada. Было продано 1 млн 283,5 тыс. таких машин. Второй результат у Toyota. Подержанные автомобили этой марки купили 620 тыс. жителей страны. Третье место у Nissan — 315 тыс. автомобилей.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021