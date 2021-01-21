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Путин предложил подумать о мерах по выравниванию цен на жилье

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В некоторых регионах РФ возник дисбаланс на рынке жилья: цены растут, а доступных квартир не хватает. На это обратил внимание президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

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Глава государства поручил правительство обдумать меры для выравнивания цен на рынке недвижимости, в том числе посредством увеличения предложения.

Путин напомнил, что ранее была поставлена задача достичь темпов строительства в 120 млн кВ м в год. Кроме того, с прошлого года действует программа льготной ипотеки в 6,5%, по которой более 350 тыс. семей уже купили квартиры в новостройках.

По словам президента, программа льготной ипотеки поддержала строительную отрасль.

«Вместе с тем в отдельных регионах возникли дисбалансы на рынке жилья, существенно растут цены на недвижимость, не хватает доступных вариантов квартир. В этой связи предлагаю обсудить, что нужно сделать для того, чтобы выровнять ценовую ситуацию», — сказал Путин.

15 января «Известия» сообщали, что в России сформировался дефицит частных домов для покупки. Так, в 2020 году вырос спрос на них — больше половины россиян, проживающих в квартирах, хотят поменять их на индивидуальное жилье (23,2 млн семей, или 59%). При этом цены выросли более чем на 7%.

Из 5 млн семей, желающих в ближайшие три года улучшить жилищные условия, 3,6 млн не могут позволить себе частный дом. Для решения проблемы нужно развивать ипотеку на строительство индивидуального жилья и комплексное развитие территорий, считают эксперты.

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