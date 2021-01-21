Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
МЧС предупредило жителей Москвы о гололеде 21 и 22 января
Общество
Мобильное приложение к электронному паспорту появится в Москве в 2021 году
Мир
В Германии заявили о серьезных потерях компаний из-за санкций ЕС против России
Общество
В МВД сообщили о дефиците иностранных рабочих в Москве
Мир
Способное достроить «Северный поток – 2» судно направилось в сторону Германии
Авто
Кроссовер Geely Tugella получил новую комплектацию в России
Общество
Вильфанд рекомендовал россиянам привыкать к аномальной погоде
Экономика
Путин призвал к концу 2021 года полностью восстановить рынок труда
Мир
Первый блок БелАЭС вновь подключили к сети

Проверку организовали в Казани после отравления газом женщины и троих детей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Прокуратура начала проверку по факту отравления угарным газом женщины и трех ее сыновей. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.

«Будет дана правовая оценка деятельности управляющей компании в сфере обеспечения технического диагностирования и ремонта газового оборудования, а также содержания вентиляционных каналов», — заявил Галиев.

Инцидент произошел в среду, 20 января, около семи часов вечера. Женщина включила газовую колонку для подогрева воды, после чего ушла в ванну. Через некоторое время она почувствовала себя плохо и вызвала «скорую». Медики осмотрели 27-летнюю женщину и трех ее сыновей в возрасте шести и четырех лет и одного года, после чего доставили в ДРКБ.

Женщина от госпитализации отказалась, дети находятся в больнице под присмотром врачей.

Ранее в январе сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели матери и сына от отравления угарным газом в квартире в Людиново (Калужская область). В ходе проверки выявлена неисправность в газовой колонке.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021