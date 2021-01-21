Проверку организовали в Казани после отравления газом женщины и троих детей

Прокуратура начала проверку по факту отравления угарным газом женщины и трех ее сыновей. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.

«Будет дана правовая оценка деятельности управляющей компании в сфере обеспечения технического диагностирования и ремонта газового оборудования, а также содержания вентиляционных каналов», — заявил Галиев.

Инцидент произошел в среду, 20 января, около семи часов вечера. Женщина включила газовую колонку для подогрева воды, после чего ушла в ванну. Через некоторое время она почувствовала себя плохо и вызвала «скорую». Медики осмотрели 27-летнюю женщину и трех ее сыновей в возрасте шести и четырех лет и одного года, после чего доставили в ДРКБ.

Женщина от госпитализации отказалась, дети находятся в больнице под присмотром врачей.

Ранее в январе сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели матери и сына от отравления угарным газом в квартире в Людиново (Калужская область). В ходе проверки выявлена неисправность в газовой колонке.