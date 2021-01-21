Горнолыжный комплекс в Кувандыке передадут в ведение минспорта

Горнолыжный комплекс «Кувандык365» начнут готовить к передаче в ведение министерства спорта Оренбургской области или в муниципалитет Кувандыка. Решение принял новый глава ведомства Сергей Салмин после посещения курорта.

Как уточняет ресурс 56orb.ru, сейчас имущество крупнейшего горнолыжного комплекса Оренбуржья принадлежит ООО «Кувандык365». Учредители — Корпорация развития, Центр спортивной подготовки, АО «Сельский дом» и Областной имущественный фонд.

Компания ни разу не приносила прибыли с момента своего создания, а убытки в 2018 и 2019 годах составили около 25 млн рублей. В 2020 году глава Корпорации развития Игнат Петухов предлагал передать объект в собственность региона, поскольку, по его мнению, с коммерческой точки зрения успешным он не будет никогда.

В настоящее время процесс передачи практически запущен. Губернатор Денис Паслер предложил отдать комплекс в ведение областного министерства спорта. Здесь останется детская спортивная школа, а горнолыжная трасса сохранится как социальный объект.