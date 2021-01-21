Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Спорт
Кокорин подтвердил переход в итальянскую «Фиорентину»
Политика
Бабич назначен главой Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству
Мир
ВОЗ начнет процедуру для подачи заявки на регистрацию «Спутника V» 22 января
Общество
МЧС предупредило жителей Москвы о гололеде 21 и 22 января
Общество
Мобильное приложение к электронному паспорту появится в Москве в 2021 году
Мир
В Германии заявили о серьезных потерях компаний из-за санкций ЕС против России
Общество
В МВД сообщили о дефиците иностранных рабочих в Москве
Мир
Способное достроить «Северный поток – 2» судно направилось в сторону Германии
Авто
Кроссовер Geely Tugella получил новую комплектацию в России

Горнолыжный комплекс в Кувандыке передадут в ведение минспорта

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Горнолыжный комплекс «Кувандык365» начнут готовить к передаче в ведение министерства спорта Оренбургской области или в муниципалитет Кувандыка. Решение принял новый глава ведомства Сергей Салмин после посещения курорта.

Как уточняет ресурс 56orb.ru, сейчас имущество крупнейшего горнолыжного комплекса Оренбуржья принадлежит ООО «Кувандык365». Учредители — Корпорация развития, Центр спортивной подготовки, АО «Сельский дом» и Областной имущественный фонд.

Компания ни разу не приносила прибыли с момента своего создания, а убытки в 2018 и 2019 годах составили около 25 млн рублей. В 2020 году глава Корпорации развития Игнат Петухов предлагал передать объект в собственность региона, поскольку, по его мнению, с коммерческой точки зрения успешным он не будет никогда.

В настоящее время процесс передачи практически запущен. Губернатор Денис Паслер предложил отдать комплекс в ведение областного министерства спорта. Здесь останется детская спортивная школа, а горнолыжная трасса сохранится как социальный объект.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021