Захарова назвала враждебными действиями санкции США по проекту «Северный поток – 2»

Новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток – 2» являются враждебными действиями и неприкрытым игнорированием норм честной конкуренции. Об этом заявила в четверг, 21 января, официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Враждебные действия в отношении участников строительства «Северного потока – 2», а именно так их можно квалифицировать, подтверждают, что США преследуют собственные энергетические интересы, всеми правдами и неправдами хотят закрепиться в Старом Свете в качестве основного, легитимного, как они считают, поставщика», — сказала Захарова во время брифинга.

Она подчеркнула, что такое поведение США является «неприкрытым игнорированием норм честной конкуренции».

«Мы еще раз хотим констатировать, противоправные ограничительные меры не влияли и не смогут повлиять на принципиальную линию нашей страны на международной арене», — добавила Захарова.

Она отметила, что «Северный поток – 2» является коммерческим проектом, который укрепит энергетическую безопасность Европы и будет способствовать переходу к низкоэмиссионной энергетике.

По ее словам, введение односторонних санкций только ухудшают непростые отношения РФ и США. Захарова подчеркнула также, что поведение США вызывает возмущение в официальных и деловых кругах большинства европейских столиц.

«Поражает упорное стремление американских властей во что бы то ни стало помешать завершению данного проекта», — констатировала Захарова.

Ранее в этот день канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что применение экстерриториальных санкций США в отношении СП-2 — «неуместное средство», такие меры являются неприемлемыми. Представитель Германии добавила, что Берлин обсудит реализацию СП-2 с новой американской администрацией.

19 января минфин США объявил о расширении санкций против проекта. Под ограничения попали российское судно-трубоукладчик «Фортуна» и его владелец. Санкции предусматривают запрет экспорта, банковских и валютных операций, блокирование активов и имущества.

«Северный поток – 2» строится от России до ФРГ по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.