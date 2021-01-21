Боксер Ананян оценил шансы Чудинова в поединке с Чилембой

Российский боксер Петрос Ананян поделился своими ожиданиями от боя соотечественника Федора Чудинова против малавийца Айзека Чилембы. Об этом в четверг, 21 января, сообщает телеканал РЕН ТВ.

«Очень интересный бой. Мы знаем, что Чудинов последние бои выигрывает. Также мы знаем, что Айзек Чилемба очень хороший боец. Он давал хорошие бои и Сергею Ковалеву, и Дмитрию Биволу. Здесь всё будет зависеть от того, в какой форме Чилемба, если он будет в отличной, то Чудинову будет тяжело. Если он будет не в форме, то Чудинов его пройдет», — отметил спортсмен.

Он также выразил надежду на то, что именно Чудинов выйдет победителем из этого боя, однако и Чилемба может навязать борьбу, так как обладает большим опытом, в том числе в поединках за чемпионские пояса.

Боксерский поединок Федора Чудинова и Айзека Чилембы состоится 20 февраля в рамках нового турнира, в котором примут участие как опытные бойцы, так и популярные блогеры.

В частности, на ринг выйдет блогер Артем Тарасов против тяжелоатлета Михаила Кокляева. Тарасов уже заявил, что попытается одолеть своего соперника как морально, так и физически.

Кроме того, также сразятся известный боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в африканском регионе Тайсон Дижон, бывший регбист, пауэрлифтер и игрок в американский футбол Денис Вильданов и самбист и боец смешанных единоборств Максим Новоселов.