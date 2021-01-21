Экс-владельца центра «Три кита» Зуева обвинили в самоуправстве

Бывшему владельцу мебельного центра «Три кита» Сергею Зуеву предъявлено обвинение в самоуправстве с угрозой применения насилия, сообщили 21 января в МВД России.

«Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Московской области бывшему владельцу торговых центров предъявлено обвинение в самоуправстве с угрозой применения насилия, совершенном группой лиц по предварительному сговору», — передает «МВД Медиа».

В ходе предварительного расследования было установлено, что в июле 2020 года фигурант получил решение Арбитражного суда Московской области о признании недействительным решения о смене генерального директора ранее возглавляемой им коммерческой структуры. Зная о том, что это решение не вступило в законную силу, мужчина решил принудительно приостановить деятельность организации, отметили в ведомстве.

По данным следствия, 31 июля Зуев вместе с группой граждан в количестве не менее 15 человек, имеющих при себе автомобильные монтировки, вошел в здание одного из торговых комплексов и вынудил действующего руководителя и сотрудников организации покинуть свои рабочие места. «В результате противоправных действий им был причинен моральный вред, а компании — материальный ущерб в размере около 4 млн рублей», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следователем следственной части ГСУ ГУ МВД России по Московской области было вынесено постановление о привлечении фигуранта в качестве обвиняемого по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 35, ч. 2 ст. 330 УК РФ.

Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, расследование продолжается.

МВД также опубликовало видеозапись из мебельного центра «Три кита» в день происшествия.

С заявлением в прокуратуру Московской области обратился ранее, в августе 2020 года, нынешний гендиректор компании «ЛаМакс», управляющей подмосковным торговым центром «Три кита», Александр Мордкович. Он обвинил Зуева в «совершении действий по физическому выдворению и дальнейшему воспрепятствованию нахождения сотрудников на рабочих местах».

Также он сообщил, что Зуев никогда не был собственником бизнеса — только генеральным директором. По его мнению, был совершен рейдерский захват ТЦ.

Инцидент произошел в рабочем поселке Новоивановское Одинцовского района Московской области. Долгое время мебельный центр является причиной судебных разбирательств и уголовных дел.

Зуев лишился возможности управлять торговым центром в 2006 году — тогда его арестовали за дела о контрабанде мебели из Италии. Следствие считало, что вес товара занижался и в результате предприниматели недоплатили таможенные пошлины.

В 2010 году предпринимателя приговорили к восьми годам лишения свободы. Его апелляционная жалоба была отклонена. Наказание Зуев отбывал в колонии в Архангельской области. В 2011 году он вышел на свободу в связи с декриминализацией статьи о контрабанде (ст. 188 УК РФ).

После освобождения Зуев начал бороться за ранее принадлежавшие ему активы.