Венгрия одобрила вакцины AstraZeneca и «Спутник V»

Правительство Венгрии одобрило применение вакцин от коронавируса «Спутник V» и Astrazeneca в стране, сообщает в четверг, 21 января, Reuters со ссылкой на главу администрации премьер-министра страны Виктора Орбана.

По данным агентства, в четверг глава министерства иностранных дел страны Петер Сийярто посетит Москву для обсуждения этой темы.

Как, в свою очередь, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), факт регистрации Национальным институтом фармакологии и питания Венгрии (OGYÉI) российской вакцины достоверен. Таким образом, Венгрия стала первым государством ЕС, одобрившим применение «Спутника V».

«Мы начнём поставки вакцины в Венгрию уже совсем скоро», — указал глава фонда Кирилл Дмитриев.

Препарат «Спутник V» был разработан Центром имени Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от коронавируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%.

Вакцина уже зарегистрирована в ряде стран, в том числе в Алжире, Аргентине, Боливии, Сербии, Палестине, Венесуэле и Парагвае. В Бразилии уже привили этой вакциной первых 20 жителей страны. В 2021 году планируется доставить в Бразилию 150 млн доз препарата.

Кроме того, 21 января ее применение одобрили в ОАЭ, а по словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, 22 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начнет процедуру, предваряющую подачу заявки на регистрацию «Спутник V».

К настоящему времени в РФ зарегистрированы две вакцины — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Накануне документы на регистрацию третьего препарата подал Центр имени Чумакова.

По данным международного статистического бюро Worldometer, в Венгрии на 21 января зарегистрировано 355 662 случая коронавируса, скончались 11 713 человек, выздоровели 235 276 пациентов.