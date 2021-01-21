Правительство одобрило поправки к закону о государственных закупках

Правительство одобрило поправки к закону о госзакупках. Число способов определения поставщика сократят с 11 до 3. Требования к действиям участников закупок унифицируют, сообщает телеканал «Известия». Малый и средний бизнес сможет получить банковские гарантии от ВЭБ.РФ и региональных гарантийных организаций. К закупкам на сумму более ₽20 млн допустят только участников с успешным опытом исполнения госконтрактов. Все документы будут формироваться в электронном виде. В результате процессы станут проще и быстрее, сократятся издержки.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.