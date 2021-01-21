ЛНР и ДНР передадут Украине четырех удерживаемых лиц

Самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) передадут Киеву четверых удерживаемых лиц. Об этом в четверг, 21 января, заявил представитель самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) в политической подгруппе контактной группы по Донбассу Родион Мирошник.

«Весь процесс крайне прозрачен, четыре человека должны быть переданы, по два из ЛНР и ДНР, на переходе «Майорск», когда для этого будут созданы все условия, организацией которых и занимается [председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор] Медведчук», — написал Мирошник в своем Telegram-канале.

16 января стало известно, что ДНР и ЛНР в одностороннем порядке передадут Украине группу удерживаемых лиц, точное их число не называлось. В группу вошли женщины, пожилые и страдающие тяжелыми заболеваниями лица, отмечается в документе. Уточняется, что Киеву будут переданы люди, которые не принимали участия в вооруженных действиях против самопровозглашенных республик и по возвращении на Украину не смогут нанести ущерб Донбассу и его жителям.

В тот же день глава украинской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Киев приветствует решение ДНР и ЛНР в одностороннем порядке передать Украине группу удерживаемых лиц.

18 января министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Киев должен стыдиться того, что согласованный по принципу «всех на всех» обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными ДНР и ЛНР затягивается.