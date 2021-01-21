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Соцсети привлекут к ответственности за призывы на несанкционированные акции

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Роскомнадзор (РКН) привлечет к ответственности социальные сети, которые будут публиковать материалы с призывами принимать участие в несанкционированных акциях. Об этом в четверг, 21 января, проинформировали в пресс-службе ведомства.

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«Роскомнадзор привлечет к ответственности интернет-площадки за вовлечение подростков в противоправную деятельность. Роскомнадзор направляет в адрес социальных сетей уведомления о вызове на составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 13.41 КоАП РФ», — отмечается в публикации на официальном сайте ведомства.

Как уточняется, интернет-площадкам грозят санкции в случае распространения сведений, запрещенных законом, которые направлены на привлечение к участию в несанкционированных публичных мероприятиях, поскольку их проведение, особенно в условиях ситуации с коронавирусом, является риском для жизни и здоровья.

По данным ведомства, за нарушение перечисленных правил владельцы информационных ресурсов могут получить штраф в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей. Если нарушение совершено повторно, сумма увеличится до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки.

Ранее в четверг об ответственности за несанкционированные акции протеста напомнили в Министерстве внутренних дел РФ. В ведомстве уточнили, что сотрудники полиции готовятся к охране порядка на несанкционированных акциях 23 января.

Также в этот же день в Генеральной прокуратуре РФ потребовали ограничить доступ к сайтам, где публикуются призывы к участию в незаконных акциях 23 января. Указывается, что правоохранительные органы ориентированы на принятие предупредительных мер, а при наличии оснований — на привлечение виновных лиц к административной ответственности.

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