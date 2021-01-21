В МИД РФ призвали восстановить телефонную связь в консульстве в Нью-Йорке

В МИД России призвали Вашингтон в кратчайшие сроки принять меры для восстановления телефонной связи в генконсульстве России в Нью-Йорке. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова 21 января.

«Еще раз обращаемся к Вашингтону: принять все необходимые меры, чтобы в кратчайшие сроки восстановить нормальную связь для наших дипломатов в Нью-Йорке», — сказала она на брифинге.

Захарова подчеркнула, что многие граждане, которые обращаются в генконсульство, являются гражданами США. «Вы усложняете жизнь в том числе и им», — резюмировала представитель российского внешнеполитического ведомства.

19 января стало известно, что американская сторона отключила телефонные линии консульству России в Нью-Йорке. Сообщалось также о периодических перебоях с интернетом.

В посольстве России в Вашингтоне назвали ситуацию неприемлемой и направили в отделение Госдепартамента США в Нью-Йорке ноту с требованием «оперативно устранить имеющиеся проблемы».

В генконсульстве пояснили, что одновременно были отключены сразу несколько линий, связь отсутствует уже на протяжении двух суток.

Как прокомментировал ситуацию председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов, происходящее представляет собой или дешевую провокацию, или свидетельство того, что Америка утрачивает статус передовой технической державы, передает «Газета.ру».