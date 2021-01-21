В МИД РФ заявили об ответственности США за развал Договора по открытому небу

Ответственность за развал Договора по открытому небу (ДОН) лежит на США и их союзниках. Об этом в четверг, 21 января, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Вся ответственность за развал Договора по открытому небу лежит на США и их союзниках. Именно выход США из договора кардинально изменил конфигурацию, которая была заложена при формировании договора. Собственно, таким образом был нарушен баланс интересов государств-участниц», — сказала Захарова на брифинге.

Представитель МИД России отметила, что участие США в ДОН было «важнейшим условием его ратификации российским парламентом в 2001 году». По словам Захаровой, РФ предприняла максимально возможные усилия для сохранения договора.

Накануне, 20 января, пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что Минск проанализирует ситуацию с ДОН в контексте его практического осуществления с Москвой.

19 января глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов сообщил, что российская сторона примет окончательное решение по законодательному закреплению выхода России из Договора по открытому небу исходя из того, как сложится диалог с новой администрацией избранного президента США Джо Байдена. Депутат подчеркнул, что на это понадобится 1–3 месяца.

15 января МИД РФ объявил, что Россия начинает внутригосударственные процедуры по выходу страны из Договора по открытому небу. 17 января официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркнула, что выход страны из ДОН не является демонстрацией для новой администрации Байдена. Она указала, что именно выход США из ДОН нарушил баланс интересов государств — участников договора. При этом для России стало закрытым наблюдение за территорией Соединенных Штатов, тогда как американская сторона может получать информацию о РФ через союзников по НАТО.

В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе своей страны из соглашения. Его решение осудили в Европе и России. Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в июле предположил, что Договор по открытому небу может развалиться по «эффекту домино» после выхода США из него. 22 ноября Вашингтон подтвердил, что больше не является участником Договора по открытому небу.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и вступил в силу в 2002 году. Он позволяет странам-участницам совершать разведывательные полеты над территориями друг друга.