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Роботов-стенографистов внедрили в мировых судах Ижевска

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В мировых судах Ижевска внедрили систему «Нестор. Правосудие», фиксирующую всё происходящее в залах заседаний. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Робот-стенографист способен хранить видео- и аудиозаписи, распознавать речь и переводить ее в текст. Протокол заседания таким образом будет более полным и точным, кроме того, это сократит время его подготовки, пишет ИА «Сусанин».

На данный момент система готова к работе в 20 залах заседаний. В будущем она может быть внедрена в другие мировые суды города и республики.

В декабре «Известия» сообщали о том, что с 2021 года банки планируют внедрить программы, которые будут считывать эмоции клиентов. Роботы смогут делать это и во время телефонного разговора, и при посещении человеком офиса кредитной организации.

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