Кустурица объяснил желание привиться «Спутником V»

Сербский режиссер Эмир Кустурица планирует привиться российской вакциной от коронавируса «Спутник V», потому что считает ее лучшей. Об этом он рассказал «РИА Новости» в четверг, 21 января.

«Хочу принять вакцину «Спутник V», потому что считаю, что это лучшая вакцина. Она основывается на том же, что и другие вакцины, которые мы принимали, когда были маленькими. Думаю, это лучше всего», — сказал режиссер.

За два дня до этого он уже заявлял о своей заинтересованности в вакцинации этим российским препаратом. Однако тогда Кустурица отметил, что живет за городом и не сталкивается с опасностью заражения COVID-19. Однако он подчеркнул, что в случае необходимости сделает эту прививку.

19 января стало известно, что итальянский посол в России Паскуале Терраччано сделал прививку российской вакциной от коронавируса «Спутник V».

«Спутник V» — первая в России и в мире вакцина от коронавируса. Она была зарегистрирована 11 августа. Препарат разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Препарат показал высокую эффективность и безопасность.