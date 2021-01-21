Первый в 2021 году случай бешенства выявили в Калужской области

Первый с начала года случай бешенства у животного обнаружен в Калужской области. Заболевание подтвердили у дикой енотовидной собаки.

По данным комитета ветеринарии, животное было замечено в деревне Липовка Кировского района. Диагноз был установлен в ходе исследования материала головного мозга енотовидной собаки. Владельцам домашних животных и руководителям животноводческих хозяйств напомнили о необходимости соблюдения правил содержания животных. Об этом пишет газета «Весть».

Осенью 2020 года в Кировском районе действовал карантин по бешенству в связи с выявлением заболевания у кошки. Тогда на неблагополучной территории запретили вывоз питомцев и отлов диких животных.

19 января сообщалось о случае бешенства в Челябинской области. От опасного заболевания умерла собака.