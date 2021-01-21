Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
МЧС предупредило жителей Москвы о гололеде 21 и 22 января
Общество
Мобильное приложение к электронному паспорту появится в Москве в 2021 году
Мир
В Германии заявили о серьезных потерях компаний из-за санкций ЕС против России
Общество
В МВД сообщили о дефиците иностранных рабочих в Москве
Мир
Способное достроить «Северный поток – 2» судно направилось в сторону Германии
Авто
Кроссовер Geely Tugella получил новую комплектацию в России
Общество
Вильфанд рекомендовал россиянам привыкать к аномальной погоде
Экономика
Путин призвал к концу 2021 года полностью восстановить рынок труда
Мир
Первый блок БелАЭС вновь подключили к сети

Мобильное приложение к электронному паспорту появится в Москве в 2021 году

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мобильное приложение к электронному паспорту может появиться в Москве к концу текущего года. Об этом в четверг, 21 января, на расширенной коллегии столичного ГУ МВД сообщил первый замглавы МВД России Александр Горовой.

Права по правам: вместо паспорта разрешат использовать водительское удостоверение
Документ позволят применять для идентификации при обмене валюты и денежных переводах

«На базе документов с электронным носителем в четвертом квартале (текущего года. – Ред.) по инициативе мэра столицы будет реализован проект мобильного приложения к паспорту с обозначением перечня услуг, которые будут предоставляться гражданам», — объяснил Горовой.

В МВД уже сообщали, что электронный паспорт гражданина в пилотном проекте может появиться в Москве до 1 декабря 2021 года. К этому дню планируется осуществить подготовительные работы как правового, так и технического характера.

Электронный паспорт, как и дополняющее его мобильное приложение, обеспечит граждан квалифицированной электронной подписью и «станет ключом к государственным и коммерческим услугам». Такой паспорт будет более защищен, нежели бумажный, станет более износостойким и практичным. При утере его можно будет легко и быстро заблокировать.

В декабре президент России Владимир Путин призвал исключить утечки персональных данных при внедрении искусственного интеллекта в жизнь граждан.

Глава государства подчеркнул, что искусственный интеллект является «основой очередного рывка вперед всего человечества в своем развитии». Однако, по его словам, ИИ не заменит человека.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021