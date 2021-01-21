Мобильное приложение к электронному паспорту появится в Москве в 2021 году

Мобильное приложение к электронному паспорту может появиться в Москве к концу текущего года. Об этом в четверг, 21 января, на расширенной коллегии столичного ГУ МВД сообщил первый замглавы МВД России Александр Горовой.

«На базе документов с электронным носителем в четвертом квартале (текущего года. – Ред.) по инициативе мэра столицы будет реализован проект мобильного приложения к паспорту с обозначением перечня услуг, которые будут предоставляться гражданам», — объяснил Горовой.

В МВД уже сообщали, что электронный паспорт гражданина в пилотном проекте может появиться в Москве до 1 декабря 2021 года. К этому дню планируется осуществить подготовительные работы как правового, так и технического характера.

Электронный паспорт, как и дополняющее его мобильное приложение, обеспечит граждан квалифицированной электронной подписью и «станет ключом к государственным и коммерческим услугам». Такой паспорт будет более защищен, нежели бумажный, станет более износостойким и практичным. При утере его можно будет легко и быстро заблокировать.

В декабре президент России Владимир Путин призвал исключить утечки персональных данных при внедрении искусственного интеллекта в жизнь граждан.

Глава государства подчеркнул, что искусственный интеллект является «основой очередного рывка вперед всего человечества в своем развитии». Однако, по его словам, ИИ не заменит человека.