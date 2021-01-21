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МЧС предупредило жителей Москвы о гололеде 21 и 22 января

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Столичное управление МЧС России предупредило о гололеде в Москве 21 и 22 января. Об этом сообщается в четверг, 21 января, на сайте ведомства.

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«По прогнозам синоптиков Росгидромета, под влиянием теплого фронта циклона с запада в период с 13:00 21 января до 11:00 22 января в Москве ожидается снег, во второй половине ночи местами гололед, в утренние часы повышение температуры до 0 градусов, на дорогах гололедица», — отмечается в тексте.

Ведомство призывает пешеходов и автомобилистов в связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями проявить внимательность и аккуратность, передает RT.

Водителям рекомендовали значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.

Ранее в этот же день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил на пресс-конференции в МИЦ «Известия», что жителям России нужно привыкнуть к аномальным погодным явлениям.

По его словам, они стали естественными последствиями глобального потепления, передает НСН.

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