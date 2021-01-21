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Мусоросжигательный завод построят в Оренбурге рядом со свалкой

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В Оренбурге в районе городской свалки построят мусоросжигательный завод. Его обустроят рядом с мусоросортировочным комплексом. Об этом рассказал предприниматель Сергей Черный.

По словам бизнесмена, которые приводит РИА «Оренбуржье», завод будет современным, жители не почувствуют ни запаха, ни дыма. В настоящее время разрабатывается проект предприятия, построить его должны в 2024 году.

В свою очередь, региональный министр природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Александр Самбурский выразил уверенность, что завод позволит решить проблемы с утилизацией мусора, поскольку более половины общего объема накапливается в столице области.

Ранее сообщалось, что в этом году будет ликвидирована свалка в южной части Оренбурга. Решение принял районный суд по иску прокуратуры. Минувшей осенью многие жители жаловались на запах.

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