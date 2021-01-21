Мошенников в Южно-Сахалинске задержали за обман предпринимателя

В Сахалинской области задержаны двое граждан, подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере. Предварительно установлено, что у предпринимательницы из Южно-Сахалинска полицейские обнаружили лососевую икру без маркировки. Товар был изъят, по данному факту началась проверка, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.

Женщина рассказала о возникших проблемах своему приятелю. Тот, в свою очередь, познакомил ее с лицами, которые якобы имеют связи в силовых структурах. Они пообещали оказать содействие в возврате продукции и запросили за свои услуги 3 млн рублей. Получив деньги, мошенники потребовали еще 1 млн рублей. Тогда предпринимательница обратилась в полицию. Подозреваемых задержали с поличным.

Ранее пожилая жительница Липецка и ее сын перечислили лжеполицейским 300 тыс. рублей. Мошенники сообщили пострадавшим о задержании их родственника. По данным полиции, 77-летней липчанке неизвестные позвонили на домашний телефон в ночное время. Они представились сотрудниками правоохранительных органов. Злоумышленники сообщили, что сына пенсионерки якобы задержали после ДТП и теперь ей необходимо заплатить, чтобы избежать возбуждения уголовного дела.