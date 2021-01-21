В Германии заявили о серьезных потерях компаний из-за санкций ЕС против России

Санкции Евросоюза против России нанесли серьезный ущерб немецкому бизнесу, говорится в опубликованном в четверг, 21 января, исследовании Мюнхенского института экономических исследований (Ifo).

Как отмечается, сильнее всего пострадали машиностроительная, автомобилестроительная, химическая, электротехническая отрасли и сфера логистики.

По словам экспертов института Ясмин Грёшль и Феодоры Тети, отрицательный эффект от санкций сильнее ощутили компании из восточных земель Германии.

При этом германские компании расходятся во мнениях в отношении возможного прекращения строительства «Северного потока 2». Чуть более половины респондентов высказались за завершение строительства газопровода, 48% выступили за окончательную отмену проекта.

В июне 2020-го Совет Евросоюза утвердил решение еще на год продлить ограничения в отношении России из-за Крыма. В августе это решение одобрили и страны — партнеры Евросоюза: Черногория, Албания, члены европейской зоны свободной торговли Норвегия и Исландия, а также Украина и Грузия.

Позднее, в середине октября, Евросоюз ввел санкции против российских чиновников.

В ответ Москва расширила санкционный список, запрещающий въезд в страну некоторым гражданам Евросоюза. В МИД РФ пояснили, что такое решение было принято на паритетной основе из-за конфронтационной линии Брюсселя, который продолжает расширять свой санкционный инструментарий под абсурдными предлогами, игнорируя нормы международного права.

«Северный поток – 2» строится от России до ФРГ по дну Балтики с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.