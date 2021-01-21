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Меркель заявила о сотрудничестве с РФ в борьбе с пандемией COVID-19

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что с Россией возможно сотрудничество в борьбе с пандемией COVID-19, несмотря на политические разногласия между странами. Об этом сообщила лидер Германии в четверг, 21 января, на пресс-конференции в Берлине.

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«Я на самом деле говорила с российским президентом. Известно, что у России есть вакцина «Спутник V», и я сказала, что, если мы хотим сотрудничать, а я считаю, что при всех политических расхождениях, которые сейчас у нас серьезные, в пандемию можно сотрудничать в гуманитарных сферах», — привели ее слова в «РИА Новости».

Она добавила, что предложила России поддержку немецкого регулятора в одобрении российской вакцины «Спутник V» в Европейском медицинском агентстве (EMA).

«Россия сейчас обратилась в ЕМА. И я предложила, чтобы Институт Пауля Эрлиха, который является нашим институтом, мог оказать поддержку России в этой процедуре в ЕМА», — сказала канцлер на брифинге.

По ее словам, речь идет о помощи в оформлении документации. Меркель также рассказала о содержании разговора с президентом России Владимиром Путиным. Канцлер поделилась, что лидеры обсуждали российскую вакцину.

«Считаю, что это хорошая вещь», — сказала Меркель о вакцине «Спутник V».

Ранее, 15 января, канцлер ФРГ сообщила, что пандемия COVID-19 стала самым серьезным испытанием для Германии за последние годы.

За день до этого, 14 января, стало известно, что Меркель намерена ужесточить в стране ограничения из-за новых штаммов коронавирусной инфекции и ввести «мегалокдаун». Так, будет рассмотрено введение комендантского часа, полный перевод работников на удаленную работу и приостановка работы общественного транспорта.

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