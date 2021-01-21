Жена бойца Дижона была против его боя с Дациком

Супруга камерунского боксера Тайсона Дижона была против его поединка с бойцом смешанных единоборств Вячеславом Дациком. Об этом телеканалу РЕН ТВ рассказал сам боец.

«Жена против, это я точно скажу. Но она знает, что я очень сильно люблю бои, прости, родная, так надо», — сказал он 21 января.

Несмотря на уговоры супруги, Дижон выйдет на ринг.

Он заявил, что ему есть чем ответить сопернику, ведь он является чемпионом Африки по кикбоксингу, чемпионом Камеруна по боксу, вице-чемпионом К1 в Африканском регионе и имеет опыт выступления в ММА. Спортом боец занимается с семи лет, а бокс — его специальность.

Своим кумиром спортсмен назвал американского боксера, получившего в 2015 году российское гражданство, Роя Джонса. Дижон признался, что «обожает» его стиль.

Африканец сейчас отрабатывает особую стратегию и не намерен бездумно «рубиться» с Рыжим Тарзаном. Соперник из России не пугает боксера, даже несмотря на его превосходство в весе и скандальную репутацию.

При этом как рассказал сам Дацик, в детстве ему приходилось защищаться от нападок со стороны школьников. Как-то за один год он получил 16 сотрясений мозга и даже попадал в реанимацию с травмой головы.

Уже в дебютном поединке, в 1999 году, он нокаутировал именитого Андрея «Питбуля» Орловского — будущего чемпиона UFC. В 2019 году он победил блогера Артема Тарасова: бой был остановлен из-за того, что Тарзан прыгнул на лежачего соперника в тот момент, когда рефери еще не дал команду продолжать. В итоге Дацика дисквалифицировали.

Будучи арестованным в 2007 году за серию ограблений салонов сотовой связи, он был помещен в лечебницу, откуда в 2010 году сбежал и нелегально прибыл в Норвегию. Там его приговорили к тюремному заключению за ношение оружия. По отбытии срока Рыжий Тарзан был депортирован в Российскую Федерацию, где был приговорен к 5 годам лишения свободы. 17 марта 2016 года он вышел на свободу из красноярской колонии.

В декабре 2019 года Дацика задержали при попытке пересечения российско-эстонской государственной границы по реке Нарве в районе деревни Переволок Ленинградской области.

«Я к этому бою готов. У меня скорость и сильный удар. У меня удар крепкий», — подчеркнул Дижон., добавив, что «на самом деле очень добрый человек»..

Бой между Дациком и Дижоном пройдет в рамках нового турнира, который состоится в России. Мероприятие станет первым в истории бокса, когда победившие в поединках популярные блогеры могут получить лицензию профессионалов.

В ходе вечера бокса на ринг также выйдут другие прославленные спортсмены и блогеры. В главном бою встретятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави), в соглавных боях — видеоблогер Артем Тарасов и спортсмен силовых видов спорта Михаил Кокляев, бывший регбист, пауэрлифтер и игрок в американский футбол Денис Вильданов и самбист и боец смешанных единоборств Максим Новоселов.