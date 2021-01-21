Станция «скорой» в Нижнем Тагиле получит новые автомобили в конце января

На станцию скорой медицинской помощи Нижнего Тагила в конце января поступят новые автомобили. Об этом сообщил глава станции Сергей Безбородов в ходе заседания гордумы по соцполитике.

Планируемая дата поставки — 26–26 января. После этого сотрудникам предстоит подготовить транспорт к работе. Машины начнут выезжать по вызовам с 31 января, пишет ТагилСити.ру со ссылкой на «Тагильский рабочий».

Старые автомобили планируется передать другим медучреждениям города. Часть оборудования останется на станции.

По словам Безбородова, водителей на другие места работы переводить не будут.

По данным «ТагилСити.ру», с 1 февраля автопарк «скорой» Нижнего Тагила будет передан в ведение «РТ – Социальная сфера». Компания должна передать городу 33 автомобиля. Также подрядчик заново трудоустроит работников автопарка, к нему же перейдет ремонтная база.

В середине октября водители автомобилей скорой помощи Нижнего Тагила добились встречи с министром здравоохранения Свердловской области Андреем Карловым. Они выступали против перевода службы под управление частных компаний. Во встрече приняли участие около 40 человек.