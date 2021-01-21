В Генпрокуратуре рассказали о фейках во время пандемии коронавируса

Генпрокуратура (ГП) России направила за прошлый год 150 требований заблокировать доступ к недостоверной информации о распространении коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в четверг, 21 января, в ведомстве.

В Генпрокуратуре пояснили RT, что за 2020 год ведомство направило более 400 требований об ограничении доступа к информации в интернете, нарушающей закон. Из них 150 были связаны именно с фейками о распространении COVID-19.

«Чаще всего выявлялись публикации о сокрытии властями и медицинскими организациями реальных масштабов распространения инфекции и человеческих жертв; о переброске военнослужащих и сотрудников Росгвардии в крупные города с целью жесткого ограничения прав граждан; о том, что новая коронавирусная инфекция является мифом, а принимаемые для защиты здоровья и благополучия людей меры излишни», — рассказали в ГП.

По данным ведомства, также приобретают популярность псевдодокументальные видео, в которых излагаются разного рода конспирологические теории о коронавирусе. В Генпрокуратуре отметили, что выявлялись сайты, торгующие поддельными пропусками для беспрепятственного перемещения по Москве и другим регионам, и интернет-порталы для незаконного взыскания штрафов за нарушение домашнего режима.

Пик распространения фейков о COVID-19 пришелся на март, апрель и май. Летом 2020 года отмечен спад подобной активности.

За 2020 год федеральная служба на основании требований Генпрокуратуры приняла меры к более 1670 сайтам, распространяющим фейки. К более 570 из этих сайтов ограничили доступ.

По данным МВД России, с начала года в стране возбудили 37 уголовных дел за распространение фейковой информации в условиях пандемии коронавируса.

1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за распространение заведомо ложной информации, приведшей к тяжким последствиям. В зависимости от тяжести последствий фейка предусматривается наказание в виде штрафа от 300 тыс. до 2 млн рублей либо лишение свободы на срок до трех или пяти лет.

Ранее 21 января сообщалось, что Генпрокуратура России направила в Роскомнадзор требование об ограничении доступа к сайтам, которые призывают к участию в акциях 23 января, передает НСН.