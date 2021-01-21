Энергетики ввели режим повышенной готовности в Псковской области

В связи с приближением циклона «Кристоф» энергетики в Псковской области работают в режиме повышенной готовности. Жителей региона просят соблюдать технику безопасности.

Согласно прогнозам, до ночи 22 января в Псковской области прогнозируют гололед и ледяной дождь. Оперативно восстановить электроснабжение в случае аварийной ситуации готовы 110 бригад и 149 единиц техники. Об этом пишет Псковское агентство информации.

При необходимости резервное питание для социально значимых объектов обеспечат 52 дизельных генератора.

Специалисты напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности вблизи электрических установок и линий электропередач. Запрещено приближаться к оборванным проводам ЛЭП, а также пытаться самостоятельно восстановить электроснабжение.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о резких перепадах температур в европейской и северо-западной части России.