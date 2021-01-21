Ученики голосуют за качество обеда в школьных столовых Липецка

В Липецке в школьных столовых появились голосовалки для учеников. Они могут оценить качество обеда, используя QR-код с таблички, прикрепленной к двери обеденного зала. Новшество ввели в школе № 17. Во время сканирования кода появляются два значка: большие пальцы, поднятые вверх или опущенные вниз.

Как пишет GOROD48, за две последние недели лайки за обеды поставили 80% проголосовавших. Остальным еда не понравилась. В случае если ученик ставит дизлайк, программа предлагает пояснить, что конкретно его не устроило. Затем эти ответы анализируются в управлении образования.

Сейчас организацией школьного питания в Липецке занимаются четыре компании, а в области — девять. Бесплатное горячее питание получают ученики всех региональных школ. Если для учеников начальной школы этот первое, второе и компот, то для остальных это может быть чай и бутерброд.

Из областного бюджета на школьное питание выделено 800 млн рублей. Родители доплачивают в месяц от 250 до 2 тыс. рублей.

11 января сообщалось, что в Казани начала работать система постоянного родительского контроля питания школьников. Родители каждую неделю будут дежурить в школьных столовых и оценивать качество блюд.