Билл Клинтон задремал на инаугурации Байдена

Экс-президент США Билл Клинтон с трудом сдерживал сон на инаугурации Джо Байдена. Об этом 20 января сообщила газета Daily Mail.

Клинтон прикрывал глаза во время первого президентского обращения Байдена, которое прозвучало после присяги. Как отмечают журналисты, этот эпизод попал в объективы камер, а после пользователи Twitter опубликовали множество шуток на эту тему.

Во время инаугурации Клинтон сидел на трибуне рядом со своей женой Хиллари, а перед ним находился бывший вице-президент Майк Пенс, которые, в свою очередь, внимательно слушали выступление Байдена.

Ранее в этот же день стало известно, что фото американского сенатора Берни Сандерса в варежках, в которых он появился на инаугурации Байдена, стало вирусным в социальных сетях.

В Вашингтоне 20 января прошла церемония инаугурации 46-го президента США Джо Байдена. Он принес присягу на верность конституции и стране. После этого над Капитолийским холмом раздался 21 залп из артиллерийских орудий.

На церемонии Байден заявил, что с его избранием на президентский пост демократия победила. Кроме того, на сайте Белого Дома появилась публикация о том, что приоритетами Байдена станут борьба с распространением коронавируса, расовая справедливость, экономика, климат, иммиграция, здравоохранение, а также восстановление позиций страны на мировой арене.