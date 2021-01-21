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Билл Клинтон задремал на инаугурации Байдена

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Экс-президент США Билл Клинтон с трудом сдерживал сон на инаугурации Джо Байдена. Об этом 20 января сообщила газета Daily Mail.

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Клинтон прикрывал глаза во время первого президентского обращения Байдена, которое прозвучало после присяги. Как отмечают журналисты, этот эпизод попал в объективы камер, а после пользователи Twitter опубликовали множество шуток на эту тему.

Во время инаугурации Клинтон сидел на трибуне рядом со своей женой Хиллари, а перед ним находился бывший вице-президент Майк Пенс, которые, в свою очередь, внимательно слушали выступление Байдена.

Ранее в этот же день стало известно, что фото американского сенатора Берни Сандерса в варежках, в которых он появился на инаугурации Байдена, стало вирусным в социальных сетях.

В Вашингтоне 20 января прошла церемония инаугурации 46-го президента США Джо Байдена. Он принес присягу на верность конституции и стране. После этого над Капитолийским холмом раздался 21 залп из артиллерийских орудий.

На церемонии Байден заявил, что с его избранием на президентский пост демократия победила. Кроме того, на сайте Белого Дома появилась публикация о том, что приоритетами Байдена станут борьба с распространением коронавируса, расовая справедливость, экономика, климат, иммиграция, здравоохранение, а также восстановление позиций страны на мировой арене.

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