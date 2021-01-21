РФПИ отметил важность нового температурного режима для «Спутник V»

Изменения в температурном режиме хранения российской вакцины от коронавируса «Спутник V» очень важны для упрощения ее логистики. Об этом 21 января заявил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

По его словам, повышение температуры, при которой может быть доставлен препарат, уберет большие издержки, связанные с доставкой вакцины. Как он напомнил, есть другие вакцины, которые могут доставляться при температуре от плюс 2 до плюс 8 градусов.

«Но только «Спутник V» среди вакцин, которые могут быть доставлены при температуре плюс 2 — плюс 8, имеет эффективность более 90%»,— подчеркнул он.

Дмитриев напомнил, что изначально разработчики ставили своей целью создать вакцину, которая будет не только безопасной и эффективной, но и которую можно будет легко поставлять в разные страны. Российские специалисты не сделали бы препарат с минус 70 градусами, так как было бы понятно, что вакцина не будет доступна большинству стран мира.

Ранее в этот день стало известно, что Минздрав России разрешил хранение «Спутник V» при температуре от 2 до 8 градусов выше нуля. Этот режим является стандартным для хранения иммунобиологических препаратов.

С 18 января в России началась массовая вакцинация населения от COVID-19. О необходимости этого заявлял президент РФ Владимир Путин. Глава государства отмечал, что российская вакцина от коронавируса является лучшей в мире, что сейчас показывает практика.

Препарат «Спутник V», который разработали в Центре имени Гамалеи, стал первой в России и в мире вакциной от коронавируса. Его зарегистрировали 11 августа 2020 года.