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РФПИ отметил важность нового температурного режима для «Спутник V»

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Изменения в температурном режиме хранения российской вакцины от коронавируса «Спутник V» очень важны для упрощения ее логистики. Об этом 21 января заявил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

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По его словам, повышение температуры, при которой может быть доставлен препарат, уберет большие издержки, связанные с доставкой вакцины. Как он напомнил, есть другие вакцины, которые могут доставляться при температуре от плюс 2 до плюс 8 градусов.

«Но только «Спутник V» среди вакцин, которые могут быть доставлены при температуре плюс 2 — плюс 8, имеет эффективность более 90%»,— подчеркнул он.

Дмитриев напомнил, что изначально разработчики ставили своей целью создать вакцину, которая будет не только безопасной и эффективной, но и которую можно будет легко поставлять в разные страны. Российские специалисты не сделали бы препарат с минус 70 градусами, так как было бы понятно, что вакцина не будет доступна большинству стран мира.

Ранее в этот день стало известно, что Минздрав России разрешил хранение «Спутник V» при температуре от 2 до 8 градусов выше нуля. Этот режим является стандартным для хранения иммунобиологических препаратов.

С 18 января в России началась массовая вакцинация населения от COVID-19. О необходимости этого заявлял президент РФ Владимир Путин. Глава государства отмечал, что российская вакцина от коронавируса является лучшей в мире, что сейчас показывает практика.

Препарат «Спутник V», который разработали в Центре имени Гамалеи, стал первой в России и в мире вакциной от коронавируса. Его зарегистрировали 11 августа 2020 года.

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