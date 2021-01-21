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Предприятия Петербурга обеспечат Арктику услугами и товарами на 5 млрд

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Более 130 предприятий Санкт-Петербурга заключили контракты с предприятиями регионов Арктической зоны. Общая сумма составила 4,787 млрд рублей, сообщает пресс-служба Комитета Петербурга по делам Арктики.

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Контракты заключены по результатам открытых конкурсов, прошедших с апреля по декабрь 2020 года. Петербургские предприятия обеспечат Арктику товарами, услугами и работами для освоения и развития региона, пишет телеканал «78».

По сравнению с предыдущим годом количество заключенных договоров выросло в пять раз.

Ранее также стало известно, что Санкт-Петербург может стать отправной точкой туристических направлений в Арктику. На данный момент правительство города обсуждает возможность организации соответствующих туров с властями Карелии, часть районов которой входит в арктическую зону.

В ноябре глава Республики Коми Владимир Уйба предложил создать единую туристическую платформу «Арктика в один клик», которая будет действовать для туристов в арктических регионах России.

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