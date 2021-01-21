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Венгрия первой в ЕС одобрила применение российской вакцины против COVID-19

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Национальный институт фармакологии и питания Венгрии зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса «Спутник V». Об этом сообщается на сайте Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в четверг, 21 января.

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«Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Национальным институтом фармакологии и питания Венгрии (OGYEI)», — отметили в фонде.

Таким образом, Венгрия стала первой страной в Евросоюзе, которая официально разрешила применение этой вакцины на своей территории. Препарат зарегистрирован в этом государстве в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) на основании данных клинических исследований «Спутника V» в России и всесторонней оценки препарата венгерскими экспертами.

Глава венгерского МИДа Петер Сийярто в четверг посетит Москву для переговоров на тему российской вакцины.

Позже на брифинге глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что ряд европейских стран интересуется «Спутником V», производство вакцины обсуждается в том числе с Германией. Фонд надеется в ближайшее время на регистрацию вакцины в Мексике, Бразилии и Индии.

Ранее в четверг известно, что применение этой российской вакцины одобрили в ОАЭ. Также «Спутник V» ранее зарегистрировали в Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане и Белоруссии.

«Спутник V» разработали в Центре имени Гамалеи, он стал первой в мире и в России вакциной от коронавируса. Итоговая эффективность вакцины составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев COVID-19 — 100%.

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